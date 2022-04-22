К благоустройству улицы Карла Маркса приступили в Иркутске

Работы завершат в сентябре, сообщили SIA.RU в мэрии.

Сейчас там укладывают новую плитку. Работы по замене покрытия проводят поэтапно, составлены карты с возможностью пешего транзита по противоположной стороне, рассказали SIA.RU в мэрии.

На Карла Маркса установят новые опоры наружного освещения. Все оптоволоконные сети уберут в кабельную канализацию, что изменит визуальный облик центральной улицы.

Проектом предусмотрено мощение гранитной плиткой с устройством горизонтальных бордюров, расположенных в одной плоскости с тротуаром. Для маломобильных групп населения обустроят пандусы. Все элементы мощения выполнят из натурального гранита.

С двух сторон улицы высадят деревья и газон, установят скамьи и урны, смонтируют выставочные стенды с подсветкой и проведут ремонт лестницы.