Новости

Цены на куриные яйца снизили крупнейшие производители Иркутской области

Речь идет об СХАО «Белореченское» и СПК «Окинский».

С 21 апреля в магазинах и фирменных отделах СПК «Окинский» стоимость десятка яиц первой категории снизилась на 20,2%, яйцо 2 категории можно купить дешевле на 14,5%, рассказали SIA.RU в администрации области.

В магазинах СХАО «Белореченское» на 20 рублей снизилась стоимость яиц 1 категории, а также яиц куриных диетических «Домашнее-Белоречье».

Ранее девять крупных сельхозтоваропроизводителей области зафиксировали цены на хлеб, яйца, молоко и молочные продукты, колбаса и колбасные изделия, а также другие товары первой необходимости.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кредиты и недвижимость: новая реальность. Круглый стол, 7 апреля 2022
«Мы готовы адаптироваться под любые ситуации»
«Откат в цене на недвижимость вряд ли возможен»
«Интересная история будет на рынке, когда закончится программа вкладов под высокие проценты»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании