Цены на куриные яйца снизили крупнейшие производители Иркутской области

Речь идет об СХАО «Белореченское» и СПК «Окинский».

С 21 апреля в магазинах и фирменных отделах СПК «Окинский» стоимость десятка яиц первой категории снизилась на 20,2%, яйцо 2 категории можно купить дешевле на 14,5%, рассказали SIA.RU в администрации области.

В магазинах СХАО «Белореченское» на 20 рублей снизилась стоимость яиц 1 категории, а также яиц куриных диетических «Домашнее-Белоречье».

Ранее девять крупных сельхозтоваропроизводителей области зафиксировали цены на хлеб, яйца, молоко и молочные продукты, колбаса и колбасные изделия, а также другие товары первой необходимости.