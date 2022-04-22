Объем предложения на первичном рынке недвижимости бизнес-класса Москвы снизился на 13%

Спрос сопоставим с показателями 2019 года.

По данным консалтинговой компании Knight Frank Russia, по итогам I квартала 2022 года на первичном рынке недвижимости бизнес-класса Москвы представлено 9,3 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 686 тыс. кв. м. Предложение после восстановления в третьем квартале 2021 года снова продемонстрировало снижение на 13%, вернувшись к показателю менее 10 тыс. лотов, что в большей степени объясняется низкой активностью девелоперов на рынке. Всего за январь-март 2022 года было продано 4,2 тыс. лотов, что является минимальным значением со второй половины 2020 года, но сопоставимо с результатами допандемийного 2019 года, потому пока нельзя говорить о существенном спаде спроса. При этом средневзвешенный показатель цены 1 кв. м достиг 465 тыс. руб./кв. м, увеличившись за квартал на 6%, а в сравнении с данными на конец I квартала 2021 года средневзвешенная цена выросла на 100 тыс. руб.

По итогам I квартала 2022 года на первичном рынке жилой недвижимости бизнес-класса Москвы представлено 9,3 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 686 тыс. кв. м.

Объем предложения после восстановления во втором полугодии 2021 года вновь показал снижение на 13% и вернулся к значениям ниже 10 тыс. лотов. Однако если в конце 2020 года и начале 2021 года предложение показывало минимальные значения в связи с активным спросом на рынке, то снижение за I квартал 2022 года в большей мере обусловлено низкой активностью девелоперов. Так, за I квартал 2022 года в продажу поступили всего четыре новых проекта, кроме того, продажи были открыты в рамках четырех новых корпусов/кварталов в ранее стартовавших ЖК, против шести новых объектов и 10 корпусов за аналогичный период прошлого года. Девелоперы не торопятся выводить на рынок новые объекты в связи с неопределенной экономической и политической ситуацией.

Помимо этого, на снижение девелоперской активности повлиял и замедлившийся спрос на квартиры и апартаменты бизнес-класса. Всего за январь-март 2022 года было продано 4,2 тыс. лотов. Данное значение является минимальным со второй половины 2020 года, когда спрос был «разогнан» низкими ставками по ипотеке (в том числе, субсидированной ипотекой). Тем не менее количество проданных лотов сопоставимо с результатами допандемийного 2019 года, потому пока нельзя говорить о существенном спаде спроса.

Средневзвешенный показатель цены 1 кв. м на первичном рынке жилой недвижимости бизнес-класса Москвы, несмотря на сокращение спроса, продолжил рост. На конец марта 2022 года данный показатель достиг 465 тыс. руб./кв. м, увеличившись за квартал на 6%, а в сравнении с данными на конец I квартала 2021 года средневзвешенная цена выросла на 100 тыс. руб. Рост цен вызван в первую очередь ускорившейся инфляцией, что отразилось на подорожавших строительных и отделочных материалах. При этом многие девелоперы объявили акции и спецпредложения со скидками в размере 2–6% в своих проектах, поэтому фактический рост цен оказывается ниже.

«В I квартале 2022 года на первичном рынке жилой недвижимости бизнес-класса в Москве количество проданных лотов было меньше, чем в предыдущих кварталах 2021 года, но в целом показатель продолжает оставаться высоким. Меньшую активность проявили девелоперы – в сложившихся условиях неопределенности немногие решились вывести новые проекты на рынок. Эти два фактора привели к снижению предложения. Однако новые проекты будут продолжать выходить: в ближайшем будущем намечен старт сразу нескольких объектов, кроме того, будут достроены крупные комплексные проекты, стартовавшие ранее», говорит Ольга Широкова, региональный директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Russia.