Дождь и мокрый снег прогнозируют в Приангаре 23 апреля

На дорогах местами снежный накат, гололедица.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 апреля ночью в западных районах, утром и днём по области местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 17-22 м/с, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег.

Спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, выходов на туристические маршруты и акватории водоемов. При происшествии или в случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо позвонить на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.