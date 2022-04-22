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Дождь и мокрый снег прогнозируют в Приангаре 23 апреля

На дорогах местами снежный накат, гололедица.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 апреля ночью в западных районах, утром и днём по области местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 17-22 м/с, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег.

Спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, выходов на туристические маршруты и акватории водоемов. При происшествии или в случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо позвонить на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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