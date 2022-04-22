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56-летний шелеховчанин украл майнинговое оборудование на 3,3 млн рублей

Фигуранта дела приговорили к лишению свободы, сообщили SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

В полицию обратился 28-летний иркутянин и сообщил, что из арендного помещения неизвестные похитили 30 майнеров. Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 56-летний житель Шелеховского района, который дал признательные показания.

Известно, что злоумышленник знал, что заявитель занимается майнингом, и где хранится оборудование. Ущерб от похищения составил 3,3 млн рублей.

В настоящее время полицейскими устанавливается его причастность к аналогичным противоправным действиям.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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