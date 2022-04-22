В Иркутске отремонтируют Карпинскую улицу

В Иркутске отремонтируют автодорогу по Карпинской улице от подъезда к спортивным базам «Динамо» и «Локомотив» до границы с городом. Планируется, что работы завершатся к октябрю этого года.

В рамках ремонта обновят земляное полотно и тротуары, восстановят дорожную одежду и элементы ливневой канализации, заменят бордюры и устроят недостающие, сообщает RosTender.info.

Иркутскавтодор определит подрядчика по итогам торгов, прием заявок на участие завершается пятого мая. Начальная цена контракта – 156 млн рублей.