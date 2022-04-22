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В Байкальском банке спрос на обезличенные металлические счета вырос почти в 4 раза

За 1 квартал 2022 года клиенты Байкальского банка Сбербанка открыли в 2 раза больше обезличенных металлических счетов (ОМС), чем в 1 квартале прошлого года. Объем вложений в драгметаллы в этот период составил 317 млн. руб., что в 3,6 раза больше объема вложений за аналогичный период 2021 года.

Наиболее популярным металлом для вложения остается золото, его доля в рублевом эквиваленте 87%. На втором месте — серебро с долей  5%, на платину и палладий в совокупности приходится 8%. 

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка: «Рост спроса на ОМС закономерен. Во-первых, это самый простой, удобный и доступный способ инвестировать в драгоценные металлы. Открыть такой счёт можно за несколько секунд на веб-версии или мобильном приложении СберБанк Онлайн. Во-вторых, при открытии ОМС не нужно заботиться о сохранности металла, как в случае со слитками. В-третьих, в долгосрочной перспективе драгметаллы стабильно растут в цене».

Минимальный объём металла, доступный к покупке — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия. Подробнее об ОМС — на сайте Сбербанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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