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Пожар произошел сегодня на Байкале на территории турбазы «Порт Ольхон»

Возгорание произошло сегодня в поселке Хужир Ольхонского района Иркутской области на территории турбазы «Порт Ольхон», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото пресс-службы ГУ МЧС России по региону.</p>

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в 15:07. Пожар случился в неэксплуатируемом строении. В 15:47 возгорание локализовали на площади 330 квадратных метров. Тушение осложнялось порывами ветра более 20 метров в секунду и плотной застройкой.

Пострадавших нет. Турбаза не действует. Производится ликвидация последствий пожара, на месте работают три единицы техники и семь человек личного состава. Причина пожара устанавливается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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