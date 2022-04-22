Пожар произошел сегодня на Байкале на территории турбазы «Порт Ольхон»

Возгорание произошло сегодня в поселке Хужир Ольхонского района Иркутской области на территории турбазы «Порт Ольхон», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в 15:07. Пожар случился в неэксплуатируемом строении. В 15:47 возгорание локализовали на площади 330 квадратных метров. Тушение осложнялось порывами ветра более 20 метров в секунду и плотной застройкой.

Пострадавших нет. Турбаза не действует. Производится ликвидация последствий пожара, на месте работают три единицы техники и семь человек личного состава. Причина пожара устанавливается.