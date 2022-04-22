Иркутск вошел в перечень городов туристического интереса Ростуризма

Иркутск вошел в перечень городов туристического интереса, составленный Федеральным агентством по туризму, он будет учитываться министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России при формировании адресного списка территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству в 2023 году, говорится на сайте мэрии.

Напомним, в ноябре прошлого года Федеральное агентство по туризму объявило о начале предварительного отбора заявок от субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

К участию в конкурсе были приглашены города с численностью населения от 5 000 до 2 000 000 человек для дальнейшего воплощения на их территориях проектов по созданию туристского кода центра города. В рамках таких проектов возможна реализация мероприятий по улучшению туристической привлекательности, обеспечению безопасности, повышению доступности, совершенствованию туристской навигации.

«Для подготовки конкурсной заявки по проектированию туристского кода центра города администрацией города Иркутска была создана рабочая группа. В ее состав вошли представители профильных комитетов, предприниматели, архитекторы, дизайнеры и IT-специалисты», – пояснила председатель комитета по экономике и стратегическому планированию Татьяна Макарычева.

В основу заявки лег проект «Иркутск – город на Ангаре, дочери Байкала». Его цель – создание инфраструктуры для комфортного пребывания в туристическом центре города. Мероприятия проекта предполагают создание новых информационно-туристических центров, навигации вдоль городских туристических маршрутов, обустройство фотозон и смотровых площадок, устройство фасадного освещения и установку малых архитектурных форм.