Мария Василькова стала самым богатым депутатом Госдумы от Иркутской области

Опубликованы сведения о доходах депутатов Госдумы от Иркутской области. Согласно информации, самой богатой из них стала впервые занявшая эту должность в текущем созыве Мария Василькова.

За 2021 год она заработала 12,4 млн рублей. В ее собственности четыре квартиры площадями от 35 до 144 квадратов, а также два автомобиля – Porsche Cayenne и Toyota Corolla.

На втором месте по заработкам член комитета Государственной Думы Александр Якубовский – его доход в 2021 году составил 11,4 млн рублей – за 24 месяца его заработки не изменились. В настоящее время ему принадлежат два жилых дома площадями 52-56 квадратных метров, четверть квартиры площадью 97 квадратных метров и нежилое помещение в 62 квадрата. Кроме того, у него имеется снегоболотоход.

Его жена заработала 10,6 млн рублей. Ее заработки в 2021 году в сравнении с 2020-м выросл на 1,9 млн рублей. Ей принадлежат доли земельных участков для строительства и эксплуатации торгово-офисных и развлекательных центров, квартиры, одна квартира площадью 185,8 квадрата, три нежилых помещения.

В ТОП-3 также Сергей Тен, заработавший за прошлый год 10,9 млн рублей. В сравнении с 2020-м его доходы сократились на 219 тысяч рублей. У него во владении нет никакого имущества. А вот супруга Тена имеет земельный участок под индивидуальное строительство площадью 1,1 тысячи квадратов, а также жилой дом – 557,7 квадратного метра. Ее годовой доход составил 4,6 млн рублей – это на 223,6 тысячи больше, чем в 2020-м.

На четвертом месте Михаил Щапов с доходом в 6,2 млн рублей – его заработки за 2021 год снизились в сравнении с 2020-м в 3,6 раза, ранее они составляли 22,4 млн рублей. У него нет никакого имущества. В его пользовании находятся две квартиры площадями 150,7 и 51 квадрат.

Далее в списке – член комитетa Государственной Думы Антон Красноштанов с годовым заработком в 5 млн рублей. За 24 месяца его доходы значительно не изменились. У него во владении два земельных участка, помещение для хранения машин на стоянке и два автоприцепа.

Заработки его жены выросли за год почти в 14 раз, до 9,9 млн рублей. Ей принадлежат земельный участок, жилой дом, две квартиры, 13 нежилых помещений по 17-19 квадратов, одно – 299 квадратных метров.

На шестой строчке Сергей Левченко с годовым доходом в 2,5 млн рублей. В его собственности земельный участок 1,3 тысячи квадратов и жилой дом площадью 73,7 квадратного метра, а также мотоциклы Harley Davidson и ИМЗ.

Жена Левченко заработала за год 4,9 млн рублей, ей принадлежат две квартиры, а также доли земельного участка и квартиры. У нее есть Audi Q7.

Менее всех депутатов Госдумы от Приангарья заработал Григорий Арапов – 1,7 млн рублей. В собственности у него нет ничего, в пользовании – участок в 500 квадратов, а также жилой дом 27 квадратных метров и квартира площадью 36 квадратов.