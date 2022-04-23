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Жена депутата Госдумы от Приангарья Антона Красноштанова за год увеличила доходы в 14 раз

Супруга депутата Госдумы от Иркутской области Антона Красноштанова за 2021 год увеличила доходы в 14 раз – до 9,9 млн рублей – в сравнении с 2020-м, следует из данных в декларации о заработках.

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Она стала одной из самых богатых жен депутатов от Приангарья, заняв среди прочих вторую строчку. Ей принадлежат земельный участок, жилой дом, две квартиры, 13 нежилых помещений по 17-19 квадратов, одно – 299 квадратных метров.

Богаче жены Тена только супруга Александра Якубовского с доходом в 10,6 млн рублей. Ее заработки в 2021 году в сравнении с 2020-м выросли на 1,9 млн рублей. Ей принадлежат доли земельных участков для строительства и эксплуатации торгово-офисных и развлекательных центров, квартиры, одна квартира площадью 185,8 квадрата, три нежилых помещения.

На третьем месте по заработкам жена Сергея Левченко, которая заработала в 2021-м 4,9 млн рублей, ей принадлежат две квартиры, а также доли земельного участка и квартиры. У нее есть Audi Q7.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "Деньги и власть: Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2021 год":
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