Мельничный комплекс возродят в Ботаническом саду ИГУ

Закладка мельничного комплекса началась 23 апреля в Ботаническом саду Иркутского госуниверситета, сообщается в группе «Ремесленный парк» в соцсети «ВКонтакте».

«23 апреля в Ботаническом cаду ИГУ состоится закладка мельничного комплекса на основе последней действующей мельницы региона, история которой уходит в начало прошлого века», – говорится в сообщении.

Во время мероприятия будет создана деревянная скульптуры мельника мастером резьбы бензопилой. Кроме того, будут организованы полевая кухня и чаепитие. Старт мероприятий – в 13 часов.