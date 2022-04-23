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Мельничный комплекс возродят в Ботаническом саду ИГУ

Закладка мельничного комплекса началась 23 апреля в Ботаническом саду Иркутского госуниверситета, сообщается в группе «Ремесленный парк» в соцсети «ВКонтакте».

«23 апреля в Ботаническом cаду ИГУ состоится закладка мельничного комплекса на основе последней действующей мельницы региона, история которой уходит в начало прошлого века», – говорится в сообщении.

Во время мероприятия будет создана деревянная скульптуры мельника мастером резьбы бензопилой. Кроме того, будут организованы полевая кухня и чаепитие. Старт мероприятий – в 13 часов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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