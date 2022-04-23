Более 28 млн рублей взыскал суд с организатора майнинг-фермы в Приангарье за электроэнергию

Баяндаевский районный суд Иркутской области удовлетворил гражданский иск «Иркутскэнергосбыта» к жителю Усть-Ордынского Бурятского округа, который организовал на своем участке ферму для майнинга криптовалюты, потребляя электроэнергию в промышленных масштабах. Суд обязал взыскать с него 28,6 млн рублей по результатам перерасчета платы за использованное электричество по коммерческому тарифу, пишет ТАСС.

В 2021 году было зафиксировано, что потребление электричества на одном из участков в поселке Баяндай ежемесячно в среднем составляет порядка 800 тыс. кВт/ч, что сравнимо с энергопотреблением небольшого промышленного предприятия. Владелец участка представителей «Иркутскэнергосбыта» на территорию не пускал, куда расходуется электричество установить не удавалось.

После сбора доказательной базы энергетики обратились в суд. В ходе выездного заседания на участке были обнаружены несколько забитых сеном помещений, под которым находились стеллажи с розетками – они использовались для подключения оборудования. Суд наложил арест на счета собственника и любые действия с недвижимостью.

«В суде было доказано, что ресурс используется не для коммунально-бытовых нужд, а в коммерческих целях. При использовании электроэнергии для коммунально-бытовых нужд в сельской местности тариф составляет 0,86 кВт/ч, коммерческий тариф - в 3,5 раза выше. Таким образом, ответчик не оплачивал за электричество должным образом. По решению суда ответчик должен выплатить 28,6 млн рублей в качестве перерасчета за электроэнергию по коммерческому тарифу», – цитирует агентство энергетиков.