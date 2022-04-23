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Льготную ипотеку на самостоятельное возведение коттеджей планируют запустить в РФ в 2022 году

Льготные ипотечные программы на строительство индивидуальных домов хозяйственным способом, то есть самостоятельно населением, планируют запустить в течение двух месяцев, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора ДОМ.РФ Алексея Ниденса.

«Я думаю, что постановление выйдет в ближайшее время – май-июнь. Пока рассматривается, что программа будет действовать до конца текущего года», – сказал он.

Как уточнил ТАСС замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, в течение ближайших двух недель Минстрой вместе с Минфином примут решение, создавать для этого отдельную льготную программу либо внести изменения в действующие. «Мы за то, чтобы включить в действующие программы дополнительное субсидирование за счет средств ДОМ.РФ, они являются операторами всех программ», – добавил замглавы Минстроя.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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