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Иркутский дворец «Байкал» вошел в тройку лучших ледовых арен России

Церемония награждения победителей чемпионата России по спортивному бизнесу Sport Business Awards состоялась накануне. В число трех лучших ледовых арен России вошел дворец «Байкал», расположенный в Иркутске, став финалистом конкурса.

«Четвертая по счету и самая восточная в России крытая конькобежная дорожка, шестой крытый каток для хоккея с мячом. В 2021 году проведено большое количество всероссийских и региональных соревнований по конькобежному спорту, хоккею с мячом, керлингу, фигурному катанию», – говорится в описании иркутского объекта в шорт-листе.

Победителем номинации стал ледовый дворец «Кузбасс» в городе Кемерово – объект появился в 2021 году, он вмещает 6 тысяч зрителей, здесь проводятся состязания по хоккею с мячом, конькобежному спорту, плаванию, спортивной гимнастике.

В ТОП-3 также расположился СК «Юбилейный» из Санкт-Петербурга – это многофункциональная арена с четырьмя независимыми ледовыми площадками. В 2021 году здесь было проведено 187 спортивных мероприятий. Это первая ледовая площадка, создавшая свое мобильное приложение.

Всего в шорт-лист премии попали 138 проектов со всей России. Они боролись за победу в номинациях «Стадион года», «Арена года», «Горнолыжный комплекс года», «Креатив года» и в других.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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