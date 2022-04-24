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Запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ продлили до 1 мая

Федеральное агентство воздушного транспорта продлило временный запрет на полеты в 11 российских аэропортов юга и центра страны до 1 мая, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», – говорится в сообщении.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации  работают в штатном режиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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