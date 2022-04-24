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Людям, которые тушат лесные пожары в Иркутской области, повысят зарплаты на 35%

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, с мая 2022 года людям, которые принимают участие в тушении лесных пожаров, повысят зарплаты на 35%.

«С мая этого года принято решение повысить заработную плату лесным пожарным и тем, кто участвует в таких тушениях – бригадиры, водители, трактористы – на 35%. Сохранить кадры и привлечь новые – для нас это актуальная задача», – сообщил глава региона.

На сегодняшний день в области зафиксировано около 70 лесных пожаров, 96% из них были потушены в первые сутки. Все возгорания произошли по вине человека, виновные лица устанавливаются.

В 2022 году на территории региона для борьбы с пожарами создано почти 1,7 тысячи патрульных и маневренных групп численностью около 6 тысяч человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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