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Иркутская область получит 200 млн рублей на создание быстровозводимых гостиниц

Правительство России выделит регионам страны деньги на создание быстровозводимых гостиниц, в том числе Иркутской области, которая получит 200 млн рублей, следует из документации на сайте кабмина.

«Средства из резервного фонда кабмина пойдут на возведение модульных гостиниц общей емкостью не менее 2,5 тыс. номеров и обустройство другой туристской инфраструктуры. Туробъекты появятся в 19 регионах, в том числе в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае и на Камчатке, а также в Тверской, Тульской и Ярославской областях», – говорится в сообщении.

Всего регионы страны получат в общей сложности 4 млрд рублей. Поддержка местных инициатив по созданию быстровозводимых гостиниц позволит не только увеличить номерной фонд, но и создать новые рабочие места.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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