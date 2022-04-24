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Арестованы руководители и участники финансовой пирамиды Finiko из-за мошенничества на 5 млрд рублей

Суд арестовал всех шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, задержанных 20 апреля по подозрению в мошенничестве на 5 млрд рублей, в том числе в Иркутской области, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«По ходатайству следователя Следственного департамента МВД России все задержанные заключены под стражу», – сказала она.

Кроме того, в пятницу Вахитовский суд Казани арестовал куратора сайта и службы поддержки финансовой пирамиды Finiko Антона Семыкина на два месяца.

Напомним, 20 апреля МВД совместно с бойцами Росгвардии задержали шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko на территории Московского региона, в Татарстане и Бурятии, а также в Иркутской области. Их жертвами стали не только россияне, но и граждане государств - участников СНГ, а также стран Европы и Америки. В ходе расследования было установлено, что участники организованной группы действовали с января 2018 по июль 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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