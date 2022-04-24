Альфа-банк предложил клиентам самостоятельно перевести иностранные бумаги другим брокерам

Альфа-банк предложил своим клиентам брокерского обслуживания самостоятельно перевести иностранные бумаги другому брокеру. Таким образом, банк отказался от планов централизованно перевести все брокерские счета «новому брокеру». Ценные бумаги можно оставить в «Альфа-Инвестициях». Российскими ценными бумагами можно торговать без ограничений, иностранными — когда снимут санкционные ограничения.

Альфа-банк и его «дочки», включая брокерское подразделение «Альфа-Инвестиции», находятся под блокирующими санкциями США. После введения санкций банк пообещал перевести все брокерские счета клиентов новому брокеру до 6 мая, сообщает Forbes. От централизованного перевода иностранных ценных бумаг другим брокерам Альфа-банк отказался из-за санкционных ограничений. «Также это несет дополнительные санкционные риски для клиентов»,— говорится сообщении Альфа-банка.

«Клиенты смогут самостоятельно выбрать любого российского брокера. Поручения на вывод иностранных ценных бумаг будут поданы до 6 мая»,— говорится в заявлении. Список всех активных участников торгов на российских биржах будет опубликован на сайте банка.

По оценке «Ъ», сотни тысяч российских бывших и действующих клиентов подсанкционных брокеров столкнулись с невозможностью проведения операций с иностранными ценными бумагами. Речь идет о клиентах, переведенных из ВТБ в Альфа-банк, РСХБ и другие брокерские компании, а также клиентов «Открытие Инвестиции», переведенных в компанию «Инвестиционная палата».