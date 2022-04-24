«Тинькофф» решил провести ребрендинг

Компания «Тинькофф» проведет ребрендинг в 2022 году и откажется от использования старого бренда. Согласно заявлению компании, «Тинькофф» «уже давно перерос первоначальный смысл "именного" бренда». Компания готовилась к смене бренда давно, а «последние события сделали это решение еще более актуальным».

«За 15 лет выросли поколения клиентов, для которых "Тинькофф" — это в первую очередь имя самого удобного и любимого финансового сервиса»,— говорится в сообщении компании. Бренд «Тинькофф» остается в прошлом ради счастья 20 млн клиентов, заявили в компании.

Ранее основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков резко высказался о ситуации на Украине. Бизнесмен заявил, что «специальную военную операцию» на Украине не поддерживают 90% россиян, и оскорбил тех, кто поддерживает. В связи с этим в банке заявили, что господин Тиньков «уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы ''Тинькофф''». Мнение Олега Тинькова, который «давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья», в банке назвали его личным.