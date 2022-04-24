Пять туристических маршрутов закрыли в Иркутской области из-за лесных пожаров

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» сообщило о закрытии пяти турмаршрутов в регионе из-за лестных пожаров, действующих поблизости.

«Высокий класс пожарной опасности – веская причина для приостановки выдачи разрешений на маршруты "Большая Речка – Черемшанка", "263 квартал – п. Щеглова", "Листвянка – Падь Черная", "Падь Крестовая", "Листвянка – Большое Голоустное", – говорится в сообщении.

Кругобайкальская железная дорога, которая была закрыта к посещению туристами ранее практически на протяжении недели, сейчас безопасна. Вновь открыт турмаршрут в Тажеранские степи. При этом остается закрытым маршрут на Камень Черского.