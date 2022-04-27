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Зеленый на 100%. Как меняются сельские филиалы Сбера

«Летом 2021 года, когда Байкальский Банк показал первый в Иркутске офис нового формата, представители СМИ задали вопрос, будут ли такие офисы открываться в маленьких городах и селах, – рассказала Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением ПАО Сбербанк. – И вот мы в Усольском районе, в поселке городского типа Тайтурка, где совсем недавно открылся наш первый сельский филиал нового формата. Он – наша гордость! Мы не просто применили здесь лучшие цифровые решения, но и реализовали большой ESG-проект». О том, как меняются не только интерьер, но и формат обслуживания в малосельской филиальной сети Сбера, читайте в нашем материале. 

С энергией солнца

Отделение Сбера в Тайтурке – первое в Иркутской области, где установлены солнечные батареи. И в целом это пример того, как банк реализует ESG-стратегию: например, во время ремонта использовались экологичные материалы и установлен пандус для маломобильных групп населения. 

– Офис в Тайтурке «зеленый» на 100%, – подчеркнула Юлия Калвина, – в нем реализован раздельный сбор мусора, ведется приём батареек, люминесцентные лампы заменены на светодиодные, установлен суперсовременный банкомат с уменьшенным экраном для экономии энергопотребления, стены окрашены специальной краской на водной основе, при производстве которой не используются реагенты с тяжелыми металлами. А солнечная батарея на 60% закрывает потребности офиса в электроэнергии. 

Банк стремится во всех вопросах придерживаться принципов осознанного потребления, на своем примере показывает клиентам и партнерам, как можно реализовать такой подход, рассказала Юлия Кальвина.  

Лицом к лицу

<p>Фото Н. Понамаревой</p>

Фото Н. Понамаревой

Новый формат, на который Сбер в Иркутской области начал переходить во второй половине 2021 года, предполагает иную – современную, более открытую организацию пространства, а также новый формат взаимодействия с клиентами. Консультанты теперь не привязаны к своему рабочему месту и компьютеру: вклады, кредиты и другие услуги они могут оформить с помощью планшета. У сельских офисов есть своя специфика, но и здесь все создается для комфорта и экономии времени клиента.

– При оформлении сельских офисов действуют повышенные требования к безопасности, например, рабочие места сотрудников по-прежнему находятся за бронированными стеклами, – рассказала Юлия Кальвина, – но само обслуживание – «сидя–сидя» – теперь более удобно для клиентов. Как и в городских отделениях, в сельском офисе появилась зона ожидания с комфортными диванчиками, а также детский уголок. При необходимости с сотрудником банка можно пообщаться лицом к лицу: он поможет воспользоваться банкоматом или постаматом. В Тайтурке работает всего один специалист, но в пиковое время к нему на помощь выезжает коллега из Усолья-Сибирского. 

Больше, чем банк

<p>Фото Н. Понамаревой</p>

Фото Н. Понамаревой

В обновленном офисе Сбера расширился перечень услуг: кроме традиционных платежей и переводов, а также снятия наличных, клиенты могут открыть вклад, оформить карту и получить кредит. Кроме этого, они могут воспользоваться продуктами и услугами экосистемы Сбера. Например, оформить страховку, получить товар, купленный в СберМегаМаркете, или приобрести умное Сбер-устройство с голосовым управлением. 

– В концепции современного ритейла – не только банковского – клиенты приходят в офис для консультаций, освоения нового продукта, для получения более широкого взгляда эксперта на какую-то услугу, а потом привыкают к ней и оформляют все сами, онлайн, – рассказала Юлия Кальвина. 

По словам банкира, Сбер тоже идет по этому пути: банк устанавливает демонстрационные стенды, на которых можно увидеть, как работает SberBox или умная лампа, а для привычных операций у клиента под рукой всегда есть Сбербанк-онлайн.

– Мы видим, что такой концепт, как шоурум, где продукты представлены более широко, – востребован, – отметила Юлия Кальвина. – Современному клиенту не хочется ничего читать, но ему интересно получать какой-то опыт, он хочет увидеть и попробовать, поэтому мы идем по пути демонстраций. 

<p>Фото Н. Понамаревой</p>

Фото Н. Понамаревой

Еще одно нововведение в Тайтурском отделении Сбера – постамат. В поселке нет других пунктов выдачи товаров, заказанных в интернет-магазинах, поэтому спрос на услугу ожидается высокий.

– Интернет-магазины и постаматы прочно вошли в жизнь городских жителей, мы уверены, что и жители Тайтурки будут с удовольствием покупать товары в СберМегаМаркете, получать и отправлять посылки, – отметила Юлия Кальвина. – Для нас история со Сбер Логистикой хороша еще и тем, что мы можем более эффективно использовать ресурсы: если в отделение банка едет машина инкассации, в ней найдется место и для посылок. 

Точка притяжения

<p>Фото Н. Понамаревой</p>

Фото Н. Понамаревой

Сбер наполняет переформатированные отделения не только новыми функциями, но и смыслами. Так, в Тайтурке открылась Сбер Библиотека – это социальный проект, который банк реализует совместно с искусствоведом Анастасией Сосновской. Наличие библиотеки делает сельский офис новой точкой притяжения местных жителей. 

<p>Фото Н. Понамаревой</p>

Фото Н. Понамаревой

– Проект родился в прошлом году, когда мы делали наш первый офис нового формата, – рассказала Юлия Кальвина, – Анастасия Сосновская предложила установить в помещении банка полки с современными детскими книгами – в память о сыне.  Сначала мы сделали это в Иркутском отделении Сбера, затем – в Усть-Куте и селе Покосном. В сельской местности проект более успешен: качественная детская литература здесь востребована, дети внимательнее и ответственнее относятся к книгам, возвращают их, поэтому мы решили сосредоточиться на малосельской сети. 

Юлия Кальвина отметила, что возможно, формат библиотеки для детей станет частью стандарта при оформлении офисов Сбера по всей стране.

Малые офисы – большое будущее

<p>Фото Н. Понамаревой</p>

Фото Н. Понамаревой

Переформатирование отделения в Тайтурке – часть программы Сбера по развитию филиальной сети, которая призвана увеличить доступность для сельских жителей как банковских, так и нефинансовых услуг.

– В настоящее время проект реализуется в четырех малосельских отделениях Байкальского банка, – рассказала Юлия Кальвина, – к июню офисы нового формата откроются еще в трех населенных пунктах – поселках Белореченский, Михайловка и Хомутово. Это здорово, что в нашей малосельской сети появляются отделения с суперсовременным наполнением и городские, и сельские клиенты получают равные возможности. 

На территории Иркутской области на сегодняшний день работают 84 сельских офиса Сбера. Из них 22% предоставляют полный перечень услуг: все банковские продукты, а также продукты экосистемы. В остальных офисах представлены только продукты банка. 
Клиентопоток в этих сельских офисах Иркутского отделения составляет ежедневно порядка 5000 человек. Объем продаж малосельской сети банка – практически 10% продуктов от общей корзины городских офисов. Большая концентрация продаж отмечается на юге Иркутской области, где сосредоточены крупные населенные пункты. 

До 2020 года в сельских отделениях Сбербанка можно было только открыть вклад, оформить дебетовую карту, перевести оплату на счет физического лица. С 2020 года клиентам стали доступны такие услуги как кредитование, страхование, оформление кредитных карт. В 2021 году банк начал размещать в офисах демонстрационные площадки для презентации гаджетов Сбера, а также устанавливать постаматы для отправки и получения посылок, отправляемых Сбер Логистикой, и получения товаров из интернет-магазинов. 

Также банк реализует ESG-стратегию, которая предполагает переход на более экономичные и экологичные материалы и технологии работы. 

<p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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