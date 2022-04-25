Сотрудники ИркАЗа возрождают «квартирники»

В ДК «Металлург» прошел творческий вечер, организованный сотрудниками предприятия.

Идея возродить «квартирники» появилась у заводской группы «ИСКРА», в составе которой литейщики, электролизники и работники анодно-монтажного отделения ИркАЗа. На вечере живой музыки гости и заводчане смогли исполнить любимые песни, погрузиться в творческую атмосферу.

В начале мероприятия всех собравшихся поприветствовали председатель Первичной профсоюзной организации Анжелика Долгопольская и Генеральный директор Иркутского алюминиевого завода Евгений Рапацевич.

Евгений Рапацевич, Генеральный директор Иркутского алюминиевого завода:

– Совместно с коллективом нашего завода решили, что после рабочей недели нужно проводить время весело и интересно. Ведь в конечном итоге насколько хорошо мы отдыхаем, настолько успешно мы после этого работаем. Пятничные концерты и мероприятия для заводчан – это здоровая альтернатива вредным привычкам.

К сожалению, у некоторых горожан мысли о «расслаблении после работы» сводятся к распитию спиртных напитков, или употреблению вредных веществ. Чтобы избежать излишних соблазнов, во дворце культуры «Металлург» каждую пятницу для сотрудников Иркутского алюминиевого завода проводятся различные мероприятия.

Проводить выходные вместе стало доброй традицией заводчан. Так, для любителей телевизионных передач стартовала серия игр в формате «100 к 1» между сотрудниками дирекций ИркАЗа. 1 апреля прошла игра «КВМ» – клуб веселых и находчивых металлургов, посвященная 60-летнему юбилею Иркутского алюминиевого завода. Также заводчане спели любимые песни из советских кинофильмов на вечере-караоке «Ретро-кинотеатр», и впереди их ждет еще много интересного.

Вячеслав Агальцов, литейщик цветных металлов ИркАЗа, руководитель культурно-массового направления Молодежного совета, вокалист заводской группы «ИСКРА»:

– Отдыхать, конечно же, любят все. Главное – делать это правильно. Подобные творческие встречи, как «квартирник» очень важны, они отвлекают от трудовых будней, помогают проявить творческий потенциал, пообщаться с единомышленниками, коллегами. Это прекрасная альтернатива распиванию алкоголя и употреблению вредных веществ.

ИркАЗ часто организовывает спортивные мероприятия. В компании РУСАЛ большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, в частности физкультурно-оздоровительной работе с сотрудниками и членами их семей. Одна из основных ценностей Компании, заложенных основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской, – благополучие сотрудников – физическое, духовное и социальное.