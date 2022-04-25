Shell начал выход из проекта «Сахалин-2» – FT

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на Financial Times, Shell ведет «кошмарные» переговоры по продаже 27,5% доли в месторождении. Компания надеется компенсировать хотя бы часть из $5 млрд, которые она теряет в результате прекращения деятельности в России.

Shell начала вести переговоры по продаже своей доли с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec. По словам собеседника газеты, компании, скорее всего, придется сделать большую скидку.

В конце февраля из-за военной операции на Украине Shell решила выйти из совместных предприятий с «Газпромом», включая российский завод по производству СПГ «Сахалин-2», а также продать 50% в двух СП с «Газпром нефтью» – Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи». Shell также прекратит участие в проекте газопровода «Северный поток – 2». В компании тогда сообщили, что на конец 2021 г. ее внеоборотные активы в этих предприятиях в России составляли около $3 млрд.