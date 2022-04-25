Почему доллар затормозит на отметке 72

Российский рубль укрепляет свои позиции против доллара. На прошедшей неделе доллар подешевел более чем на 10%, а с начала года на 5%. Но, по мнению эксперта БКС Мир Инвестиций Максима Шеина, ниже 70 рублей доллар могут не пустить.

Он отмечает, что объемы валютных торгов остаются по-прежнему низкими.

– Но регулярно происходят резкие проливы курса, которые, по слухам, связаны с реализацией валюты крупным игроком. За газ-то надо платить , – рассказывает Максим Шеин в еженедельном новостном шоу об инвестициях «Без плохих новостей». – Я уже много раз говорил, что в условиях сильного искусственного дисбаланса, когда продавцов валюты гораздо больше, чем покупателей, рубль может расти хоть до 50, хоть до 30 рублей за доллар, но это невыгодно нашему бюджету, который на этот год сверстан из курса 72. Поэтому центральный банк будет на каком-то уровне стабилизировать курс. На каком – ответ на этот вопрос начинает понемногу вырисовываться. Скорее всего, это будет окрестность 70 рублей за доллар, в апреле уже пару раз трогали отметку 71 .

Эксперт отметил, что отмена драконовских комиссий на Мосбирже никак не повлияла на траекторию курса валюты, и регулятор на прошедшей неделе смягчил правила для экспортеров – они по-прежнему обязаны продавать 80% валютной выручки, но теперь это можно сделать не в течение трех дней, а размазать на все 60 .

– Вероятно, этого тоже будет недостаточно, поэтому мы ждем очередного понижения ключевой ставки от ЦБ, – резюмирует эксперт.