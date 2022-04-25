Новости

Больше 70% ипотеки на строительство индивидуальных домов выдаётся в рамках госпрограмм – Сбер

По данным Сбера, основной вклад в рост ипотеки на строительство индивидуальных домов в I квартале этого года обеспечили программы с господдержкой: ипотека для семей с детьми, «Господдержка 2020» и «Дальневосточная ипотека». На их долю пришлось 73% от общего объёма всей ипотеки на ИЖС. Для сравнения за аналогичный период прошлого года эта доля составляла 34%. Рост обусловлен расширением программ льготных ипотеки на ИЖС.

Объём выдачи таких ипотечных кредитов к I кварталу пошлого года увеличился почти в пять раз в суммарном выражении. В январе – марте 2022 года было выдано ипотеки на ИЖС на 9,6 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года – на 2 млрд рублей.

Наибольшей популярностью в Сбере пользуются кредиты на строительство частных домов по программе «Дальневосточная ипотека» (3 млрд рублей); ипотека для семей с детьми – сумма выдачи составляет 2,9 млрд рублей; программа «Господдержка 2020», по которой выдано кредитов на почти 1,2 млрд рублей.

В связи с расширением льготных программ на ИЖС средний размер кредита увеличился на 60% – 3,8 млн рублей. Учитывая выгодные ставки по программам с господдержкой россияне готовы выбирать и строить более ликвидные объекты большей площадью.

Средний размер первоначального взноса по программам кредитования ИЖС составляет 23,4% (1,2 млн рублей), при этом по условиям программы минимальный взнос – 15%. Средний возраст ипотечного заёмщика молодеет и составляет 35 лет (36,5 лет в I квартале 2021 года). Интересно, что программой «Дальневосточной ипотеки» пользуются более молодые заёмщики – в возрасте 31 год, семейную ипотеку берут в возрасте 34,5 года, а программой «Господдержка 2020» – в среднем в 39,5 года.

В настоящее время Сбер предлагает ипотеку на ИЖС в рамках базовой программы «Строительство жилого дома» и программ с господдержкой. По программе «Дальневосточная ипотека» ставка на такие кредиты составляет 2%, по «Ипотеке с господдержкой для семей с детьми» 6%. Строительство дома может вестись заемщиком как самостоятельно, так и с привлечением подрядчика – обязательное условие по госпрограммам. Кроме того, в Сбере можно подать заявку на индивидуальное строительство по двум документам. Актуальные условия и ставки уточняйте на сайте domclick.ru.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Деньги и власть: Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2021 год
Жена депутата Госдумы от Приангарья Антона Красноштанова за год увеличила доходы в 14 раз
Мария Василькова стала самым богатым депутатом Госдумы от Иркутской области
Самые богатые депутаты заксобрания Иркутской области заработали за год по 170 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании