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Новые банки планируют выпускать карты на китайской платежной системе UnionPay

Организации рассчитывают перейти к активной фазе к осени, узнали «Известия».

Например, «Абсолют Банк» рассчитывает начать эмиссию в III квартале 2022-го. Следующий этап — выпуск кобейджинговых карт с платежной системой «МИР», уточнили там, добавив, что условия обслуживания будут зависеть от тарифов, которые сложатся к тому моменту.

Также выпускать «пластик» UnionPay готовятся в Росбанке, «Ак Барс Банке» и банке «Хоум Кредит», сообщили «Известиям» их представители.

О планах начать выпуск карт UnionPay еще в начале марта заявили Росбанк, «Хоум Кредит» и ряд других крупнейших банков, однако процесс согласования еще не закончился.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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