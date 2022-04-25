Новые банки планируют выпускать карты на китайской платежной системе UnionPay

Организации рассчитывают перейти к активной фазе к осени, узнали «Известия».

Например, «Абсолют Банк» рассчитывает начать эмиссию в III квартале 2022-го. Следующий этап — выпуск кобейджинговых карт с платежной системой «МИР», уточнили там, добавив, что условия обслуживания будут зависеть от тарифов, которые сложатся к тому моменту.

Также выпускать «пластик» UnionPay готовятся в Росбанке, «Ак Барс Банке» и банке «Хоум Кредит», сообщили «Известиям» их представители.

О планах начать выпуск карт UnionPay еще в начале марта заявили Росбанк, «Хоум Кредит» и ряд других крупнейших банков, однако процесс согласования еще не закончился.