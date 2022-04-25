Макрон победил на выборах во Франции

Отрыв составил 58,55% голосов, сообщает РИА Новости.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 58,55 процента, сообщает МВД страны по итогам подсчета ста процентов голосов.

Соперница Макрона, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получает 41,45 процента. Она признала поражение, но пообещала продолжить выполнять свои обязательства перед французами. В частности, Ле Пен заявила, что ее политическое движение начнет большую борьбу на выборах в парламент.