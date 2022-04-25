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Вооруженного дебошира задержали в Иркутске

Жительница поселка Молодежный рассказала, что нетрезвый 63-летний сосед угрожал ее зятю предметом похожим на пистолет, сообщили SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

На место происшествия выехали полицейские и задержали злоумышленника. Дать какие-либо объяснения он не смог. Во время осмотра его дома сотрудники обнаружили боеприпасы и арсенал незарегистрированного оружия.

Иркутянин привлечен к административной ответственности по статье. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного Кодекса Российской Федерации (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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