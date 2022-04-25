Первый выход медведя к людям зарегистрировали в Иркутской области

Животное дважды видели в Усть-Илимском районе, рассказали SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

Первое сообщение поступило от жителей посёлка Бадарминск в пятницу. Хищника заметили возле мусорных баков. В воскресенье жительница соседнего поселка Бадарма сообщила, что медведь сломал забор у ее дома и утащил собаку.

Полиция напоминает, что с весной могут участиться факты выхода диких животных в населенные пункты. При обнаружении дикого животного вблизи населенных пунктов незамедлительно звоните в полицию и предпримите меры личной безопасности.