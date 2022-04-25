АТБ проведет видеочат в Telegram «Сбережения в эпоху перемен» 28 апреля в 12:00

Как оптимально и правильно хранить накопленные средства, не теряя их на инфляции, девальвации и прочих врагах личных сбережений? Какие финансовые инструменты выбрать? Что лучше – вклад или накопительный счет, а может, стоит вложить деньги в акции? Сегодня эти вопросы стали особенно волнующими. Эксперты Азиатско-Тихоокеанского банка готовы на них ответить.

28 апреля в 12:00 по московскому времени в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su пройдет вебинар в формате видеочата на тему «Сбережения в эпоху перемен».

Олег Тежельников, директор департамента финансовых рынков, и Василина Винниченко, директор департамента развития вкладных и комиссионных продуктов, обсудят весь спектр возможностей сохранения сбережений: от самых консервативных до самых рискованных.

У вас есть вопросы, ответы на которые вы хотели бы услышать от нашего эксперта? Присылайте их на почтовый адрес pressa@atb.su с пометкой «Вопрос для видеочата».

Ссылка на доступ в чат появится в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su за 24 часа до начала мероприятия.

До встречи в видеочате АТБ!