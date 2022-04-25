Сбер оценил перспективы России в водородной энергетике

На Национальном нефтегазовом форуме-2022 в ходе пленарной сессии «H2 Energy: стратегия развития и ключевые точки роста» выступил представитель Сбера — исполнительный директор Дирекции по ESG Максим Мошков. Он рассказал об оценке банком перспектив развития национальной водородной энергетики и предлагаемых решениях на этом поле.

Спикер сообщил, что эксперты Сбербанка приняли участие в разработке Комплексной программы развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики. Банк считает, что существенный импульс «водородным» проектам могли бы дать меры государственного стимулирования, определяемые с учётом экономической эффективности и технологической осуществимости инициатив. Решения по переданным предложениям со стороны регулятора ожидаются.

Максим Мошков отметил, что развитие внутреннего рынка водородных носителей в России объективно предопределено сокращением возможностей страны по экспорту углеродоемких энергоносителей и сохраняющимся при этом тренде на декарбонизацию. В увязке с вводимым трансграничным углеродным регулированием ЕС потенциал России по производству «голубого» водорода (методом паровой конверсии метана) весьма высок. При этом будет обеспечена конкурентоспособность конечного продукта в сравнении с «зелёным» водородом, вырабатываемым в ряде стран при помощи генерации на основе солнца, ветра и воды.

Спикер обратил внимание, что при развитии в России энергетики нового типа крайне важно придерживаться концепции индустриально связанных решений: создания так называемых CCS-хабов (carbon capture and storage technology, CCS), логистически объединяющих центры производства водорода, крупные промышленные источники выбросов и хранилища CO2. Такой подход позволяет существенно удешевить усилия по сокращению вредных выбросов и повысить экономическую эффективность российских водородных проектов. Эффективность подобных хабов подтверждается в том числе и мировым опытом.

Максим Мошков, исполнительный директор Дирекции по ESG Сбербанка:

«Необходимо учитывать тот факт, что рост цен на традиционные энергоносители ухудшит перспективы производства «голубого» водорода в странах-импортерах газа в ближайшие годы, там, где использование возобновляемых источников энергии по разным причинам затруднено. Россия, обладая существенными ресурсами, сохранит серьёзное конкурентное преимущество по себестоимости «голубого» водорода».