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Банк «Открытие» заключил соглашение о сотрудничестве с администрацией городского округа Шатура

Банк «Открытие» заключил соглашение с Администрацией городского округа Шатура Московской области. Документ подписали управляющий филиала Центральный банка «Открытие» Екатерина Кузьма и глава городского округа Шатура Московской области Алексей Артюхин.

Соглашение предусматривает сотрудничество по приоритетным проектам, в том числе мероприятия по повышению финансовой грамотности жителей округа, реализацию совместных программ по финансированию жилищного строительства и ипотеке.

Сейчас банк «Открытие» обслуживает более 3 000 частных клиентов и 50 компаний округа. Банк предоставляет сотрудникам бюджетных организаций специальные условия по кредитованию и обслуживанию карт, а также надбавки по вкладам. Выпуск и обслуживание зарплатных карт в банке бесплатные. Держатели зарплатных карт могут снимать наличные в банкоматах любых российских банков без комиссии (собственная сеть банкоматов и сеть банков-партнеров насчитывает более 36 тысяч устройств в России). Кешбэк по зарплатным картам банка составляет 1,5%-3% (в зависимости от статуса клиента) за все покупки без дополнительных условий.

«Жителям Шатурского района могут быть интересны ипотечные кредиты по программам с государственной поддержкой. По ним «Открытие» сохраняет ставки на довольно привлекательном, докризисном уровне: по программе «Семейная ипотека» от 5,5% годовых, по программе ипотеки с господдержкой в новостройках от 11,5%. Также банк является участником государственной программы «Обеспечение жильем молодых семей» и муниципальной программы Городского округа Шатура «Жилище», — прокомментировала управляющий филиала Центральный банка «Открытие» Екатерина Кузьма.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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