Газпромбанк снизил ставки по ипотеке

Газпромбанк с 22 апреля снизил ставки по ряду ипотечных программ. Ставки снижены более чем на 5-6 п.п., по программам с господдержкой – на 0,2 п.п.

Минимальная ставка по программе «Семейная ипотека» 5,5% годовых доступна для семей, у которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился ребенок или есть ребенок-инвалид с датой рождения до 31 декабря 2022 года включительно. Такая ставка действует при условии личного страхования заемщика. Для клиентов, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, ставка на тех же условиях – 5% годовых. По программе «Льготная ипотека» кредит можно взять по ставке от 11,5% годовых.

Кредиты по программам «Ипотека на Вторичное жилье», «Ипотека на Новостройку» и «Ипотека на дом» также стали более доступны. Минимальная ставка по ним – 16,9% годовых, а по программе рефинансирования – 18% годовых. Кроме того, Банк предлагает кредиты на покупку гаража или машино-места в подземном паркинге по ставке от 19,7% годовых с учетом категории заемщика.

Взять ипотечный кредит по программам с господдержкой в Газпромбанке можно на сумму до 12 млн рублей для заемщиков Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и до 6 млн рублей – для других регионов. По стандартным программам кредитования максимальная сумма – 60 млн рублей.

Для оформления ипотечного кредита нужен минимальный пакет документов. При авторизации через сайт Госуслуг, достаточно паспорта. Подать заявку можно на сайте или в отделении Газпромбанка.

Подробности об условиях ипотечного кредитования Газпромбанка можно узнать на сайте.