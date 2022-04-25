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Новикомбанк – партнер Национального промышленного форума

Новикомбанк выступает официальным партнером Национального промышленного форума, который является площадкой для формирования предложений по ключевым вопросам реализации промышленной политики. По результатам работы Форума лучшие инициативы от компаний, регионов и отраслевых объединений будут направлены в Правительство РФ.

Новикомбанк поддерживает передовые разработки организаций реального сектора экономики, участвует в реализации проектов по созданию импортозамещающих производств, автоматизации и цифровизации производства в новых экономических условиях. Благодаря этому банк обладает глубокой экспертизой по вопросам финансирования перспективных проектов высокотехнологичных компаний, программ развития и внедрения новых технологий в промышленное производство. Данные темы направлены на решение задач по достижению технологической независимости страны и будут рассмотрены на всех площадках форума.

На пленарном заседании по теме «Развитие промышленности в условиях новых экономических вызовов. Импортозамещение» эксперты обсудят вопросы государственной поддержки проектов промышленных компаний, создания условий для производства отечественной конкурентной продукции во всех сегментах реального сектора экономики, а также стимулирования и поддержания спроса на готовую продукцию со стороны крупных потребителей.

Стимулы в реализации проектов «зелёной промышленности», новые стандарты в области устойчивого развития рассмотрят участники рабочей группы «Прорывные проекты в области ESG: как изменятся стратегии российских компаний в условиях экономических ограничений». Интеграция ESG-принципов в стратегические и операционные планы остается приоритетом и для Новикомбанка. Кроме того, банк активно стимулирует заемщиков следовать принципам устойчивого развития в своих проектах и предоставляет предприятиям консультации о механизмах финансирования, которые можно интегрировать в реализацию ESG-проектов

Темы цифрового развития российских промышленных компаний объединяют специалистов из разных отраслей экономики. Новикомбанк поделится с участниками рабочей группы «Цифровые решения: импортозамещение и искусственный интеллект» экспертизой, накопленной благодаря значительному опыту организации финансирования стратегически важных проектов цифровой трансформации предприятий высокотехнологичных отраслей.

Помимо деловой программы на Форуме в рамках презентационных стендов-выставки ведущие российские компании представят проекты по импортозамещению продукции в ключевых отраслях промышленности. Также в течение всего дня 22 апреля работает экспертная сессия “Единое окно: меры поддержки промышленных компаний (финансовые/нефинансовые меры поддержки). Импортозамещение”, где компании-участники Форума могут получить всю актуальную информацию по поддержке промышленных компаний от государства в условиях санкций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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