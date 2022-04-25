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Россия вошла в топ-10 стран с наибольшим потреблением куриных яиц на душу населения

Эксперты Россельхозбанка изучили рынок яиц и обозначили основные тренды в преддверии Пасхи.

Производство яиц в России в 2021 г. составило 44,9 млрд шт. Производство примерно равно потреблению, а объемы импорта и экспорта незначительны. Фермерские хозяйства занимают относительно высокую долю в производстве яиц – 18%, в то время как в целом в производстве АПК их доля составляет 15,4%.

Рекордсменом по производству яиц является Ленинградская область, где в 2021 г. было произведено 3,5 млрд яиц (+9% к 2020 г.). Также среди лидеров по производству – Ярославская, Белгородская, Свердловская и Челябинская области. Исторически яичные птицефабрики строились около крупных центров потребления, в районах производства сырья (зерновых и масличных культур) для корма птицы.

Потребление куриных яиц в России на душу населения за последние 12 лет увеличилось на 23 шт. и достигло 308 шт. или 17 кг (здесь и далее на душу населения; международная статистика ведется в кг, средний вес одного яйца составляет примерно 55 гр.). Наибольшее количество яиц потребляют в Гонконге - 27 кг, в Китае - 21 кг, в Японии, Мексике и Нидерландах – по 20 кг, в Малайзии и Люксембурге – по 18 кг, в США, Аргентине, Парагвае, Канаде - по 16 кг. Таким образом, Россия входит в топ-10 стран с наибольшим потреблением яиц на человека в год.

«В текущем году у России есть все шансы подняться в рейтинге по потреблению – в США и ЕС распространяется птичий грипп, и снижение производства яиц в этих странах может составить не менее 10%», – отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ) Андрей Дальнов.

По мнению эксперта, перспективы российского рынка связаны с развитием индустрии гостеприимства (HoReCa) и стремлением населения употреблять более здоровую и питательную еду. По прогнозам ЦОЭ, к 2025 году уровень внутреннего потребления может достичь 320 яиц в год.

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В долгосрочной перспективе мировое потребление яиц будет также расти. Россия обладает необходимыми ресурсами для наращивания производства и экспорта продуктов переработки яиц: жидких яиц, яичного порошка, замороженных продуктов. За 2021 год поставки сушеных яичных желтков и других продуктов переработки1 на экспорт выросли на 48% до 4 млн долларов.

Спрос на яйца носит сезонный характер, в преддверии Пасхи и в течение пасхальной недели продажи яиц стабильно возрастают, поскольку потребители используют яйца для выпечки и окрашивания пасхальных яиц. Качественные куриные яйца от ведущих российских фермерских хозяйств можно приобрести онлайн с доставкой на дом на платформе Своё Родное, объединяющей более 7 тысяч фермеров из самых разных регионов России.
 

1Учитывались данные по коду ТН ВЭД 0408


/ Сибирское Информационное Агентство /
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