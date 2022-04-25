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Банк «Открытие» за март выплатил клиентам на треть больше кешбэка

Банк «Открытие» по итогам марта 2022 года начислил и выплатил своим клиентам на 37% больше бонусных рублей, чем за февраль. Количество клиентов, получивших бонусы, за месяц выросло почти на 20%, рассказали SIA.RU в банке.

Большинство клиентов — 66% — потратили полученный кешбэк на компенсацию покупок, почти 25% — на комиссии за СМС-информирование, 9% — на повышение процентов по накопительным счетам или компенсацию процентов по кредитам.

Банк «Открытие» с 1 марта обновил условия начисления кешбэка по программе лояльности МАКС. Теперь держателям карт Opencard и «Всё что надо» начисляется до 3% кешбэка за все покупки без дополнительных условий.

Подробнее ознакомиться с условиями программы лояльности МАКС и оформить карту «Открытия» можно на сайте банка, для клиентов со статусом «Премиум».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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