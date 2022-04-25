Банки прогнозируют понижение ключевой ставки до 15%

Центральный Банк (ЦБ) России снизит ключевую ставку на 2 п.п. до 15% на ближайшем заседании 29 апреля, следует из консенсус-прогноза экспертов, опрошенных «Известиями» к понедельнику, 25 апреля.

Дальнейшее сокращение ключевой ставки возможно, поскольку в последние дни происходит значительное замедление темпов инфляции в России, пояснил аналитик Банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

Он уточнил: по данным Росстата, еженедельная инфляция замедлилась к 15 апреля до 0,2% при том, что в конце марта недельный прирост индекс потребительских цен (ИПЦ) превышал 1%. Таким образом, темп увеличения потребительских цен замедлился с начала месяца примерно в пять раз, констатировал аналитик.

Вместе с тем, Банк России сообщил о резком снижении инфляционных ожиданий населения в апреле до 12,5% с 18,3% в марте.