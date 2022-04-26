Exeed в Иркутске: презентация автосалона китайского бренда прошла в стилистике «Новая реальность»

Новые дилерские центры уже несколько лет не открывались в Иркутске, поэтому мероприятие, гостями которого были около 200 человек, стало заметным событием в жизни города.

Презентация Exeed в Иркутске.

Фото предоставлено организаторами

Основные ценности бренда

Как отметил на презентации руководитель ДЦ Chery Кузьмиха и Exeed Центр Кузьмиха Александр Исайченко, в новых реалиях нашей жизни китайский автопром активно наращивает свою долю на российском рынке и по праву претендует на лидерство, в том числе в Иркутской области.

– Мир изменился и торговая марка автомобилей премиального класса Exeed – наглядное подтверждение новой мировой реальности, – уверенно заявил Александр. – Кстати, основные ценности бренда – превосходство, роскошь, изысканность, интеллект заложены в самом его названии, которое образовано от английского слова «exceed» – превосходить, превышать.

Презентация Exeed в Иркутске.

Фото предоставлено организаторами

Убедиться в том, что это действительно так, мог каждый гость презентации – на открытии салона были представлены несколько моделей кроссоверов бренда Exeed – TXL, LX и VX. И в первую очередь все собравшиеся обращали внимание на яркий дизайн и одновременно – «породистый» внешний вид автомобилей, который чувствуется буквально в каждой детали – от автомобильных дисков и фактурного бампера до конфигурации фар. Кроме этого гости могли по достоинству оценить и внутренние параметры всех представленных авто: просторный салон, его удобство, вместительный объём багажника, кожаную отделку, электронику, мультимедийное оснащение и другие качественные характеристики, присущие автомобилям премиум-класса.

– Я была приятно удивлена, что визуально автомобиль Exeed выглядит так хорошо. Не побоюсь даже признаться, что если бы не знала, что это – китайский бренд и китайский дизайн, я бы реально подумала, что это – новая модель какого-то известного европейского или японского бренда, – поделилась впечатлениями с порталом SIA.RU гость мероприятия, иркутский дизайнер одежды Светлана Бекарева. – Я посидела в салоне и отмечу, что он – комфортный, большой, с хорошим электронным экраном – по последним трендам. Китайские производители, конечно, молодцы. Они не упускают любую возможность соответствовать мировым автомобильным тенденциям. Также очень приятно удивила цена автомобиля и то, что на Exeed уже ездят многие известные иркутяне, и они довольны своим выбором. Думаю, этот бренд – достойное предложение в новой реальности.

«В этой машине есть всё»

Премиальный бренд Exeed уже нашёл в Иркутске своих преданных поклонников. Так, свой выбор в его пользу сделала известная иркутская актриса Татьяна Скороходова. Она эксплуатирует автомобиль Exeed TXL с ноября прошлого года, и говорит, что за это время ни разу не пожалела о своём решении.

– Я выбрала Exeed за внешний вид и удобные кресла, которые могут менять автоматически своё положение, но и технические характеристики у этой машины отличные, – рассказала Татьяна нашему изданию. – Мне нравится, как она входит в повороты, как идёт на обгон, причём электронная система предупреждает меня, если я слишком близко проезжаю рядом с другим авто. У Exeed очень удобная функция обзора на 360 градусов, мне этот девайс здорово облегчает парковку. В салоне – прекрасные динамики, а для меня важное значение имеет качественный звук. И ещё я в восторге от того, что если ты «потерял» свою машину на большой парковке, например, вечером, когда выходишь из торгового центра, то она «чувствует» ключ от зажигания в твоём кармане – включает подсветку букв «Exeed» на капоте и издаёт приятный звуковой сигнал. То есть в этой машине есть все модные фишки как в очень дорогих авто, но при этом цена значительно ниже.

И ещё, по словам Татьяны, с того момента, как она эксплуатирует автомобиль китайского производителя, она стала больше ездить на дальние расстояния.

– Раньше мне было тяжеловато доехать даже до Малого Моря, а сейчас я совсем не устаю, настолько комфортная эта машина, И ещё меня удивляет её экономичность – при спокойной скорости расход топлива на трассе всего 7-7,5 литра на 100 километров.

«Пора серьёзно относиться к китайским авто»

Ещё один гость презентации – шоумен Денис Гук признался порталу SIA.RU, что внимательно присматривается к Exeed как к новому семейному автомобилю:

– Я думаю, уже пора серьёзно относиться к китайскому автопрому, особенно, к его флагманскому сектору, который в Иркутске представлен брендом Exeed. Мне, в частности, очень нравится, что производитель даёт на автомобиль большую гарантию – до семи лет. Кроме этого, обслуживание китайских автомобилей в нашем регионе становится всё более доступным, нет проблем с комплектующими деталями и запасными частями. И очень важный плюс, я считаю, заключается в том, что своими высокими технологиями китайские производители доказали, что их автомобили соответствуют мировым стандартам, и уровень, на котором они находятся, год от года становится ещё выше.

Кстати, кроссоверы премиального бренда Exeed успешно продаются не только в самом Китае, но и в США.

Праздник с приятными сюрпризами

Гости также отметили высокий уровень самой презентации, её масштаб и свободный непринуждённый формат. Открытие автосалона, по мнению многих из тех, кто пришёл на презентацию, свидетельствует о том, что «жизнь в Иркутске продолжается, бизнес развивается, а люди соскучились по атмосфере праздника».

Презентация Exeed в Иркутске.

Фото предоставлено организаторами

Праздник, действительно получился не менее роскошный, чем автомобили Exeed. Световое оформление в стиле «нео-космос», музыкальное сопровождение, отличный фуршет, особенность которому придавала модная молекулярная кухня, брендовые напитки – организаторам в полной мере удалось воплотить в презентации идею новой реальности и изменившегося мира.

Было также много приятных сюрпризов: например, хозяева праздника сделали каждому гостю презентации «стимулирующий» подарок – купон, дающий право на скидку 100 тысяч рублей при покупке любого автомобиля Exeed, провели розыгрыш золотых и серебряных слитков, а также организовали выступление московской группы «Мохито».