Банк России изменил порядок расчета официальных курсов валют

Регулятор будет определять курс иностранных валют к рублю по сделкам, проведенным не до 16:30, а до 15:30 мск. Об этом говорится в Telegram-канале регулятора.

«Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск. Ранее период расчета составлял 10:00 – 16:30 мск», – говорится в сообщении.

Кроме того, для повышения репрезентативности официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю Банк России переходит к использованию методики, аналогичной расчету официального курса доллара США, – на основании средневзвешенных курсов евро и юаня по отношению к рублю, рассчитанных по сделкам, заключенным на организованных торгах Московской Биржи с 10:00 до 15:30 мск.