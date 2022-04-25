Новости

Банк России изменил порядок расчета официальных курсов валют

Регулятор будет определять курс иностранных валют к рублю по сделкам, проведенным не до 16:30, а до 15:30 мск. Об этом говорится в Telegram-канале регулятора.

«Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск. Ранее период расчета составлял 10:00 – 16:30 мск», – говорится в сообщении.

Кроме того, для повышения репрезентативности официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю Банк России переходит к использованию методики, аналогичной расчету официального курса доллара США, – на основании средневзвешенных курсов евро и юаня по отношению к рублю, рассчитанных по сделкам, заключенным на организованных торгах Московской Биржи с 10:00 до 15:30 мск.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Деньги и власть: Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2021 год
Жена депутата Госдумы от Приангарья Антона Красноштанова за год увеличила доходы в 14 раз
Мария Василькова стала самым богатым депутатом Госдумы от Иркутской области
Самые богатые депутаты заксобрания Иркутской области заработали за год по 170 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании