Более 1 000 иркутских предпринимателей воспользовались бесплатными нефинансовыми сервисами Сбера

Более 1 000 иркутских предпринимателей в этом году подключили нефинансовые сервисы Сбера - Юрист для бизнеса, Бухгалтерия для ИП и Электронный документооборот. Сервисы предоставляются бесплатно в рамках пакетов услуг «Лёгкий старт», «Набирая обороты» и «Полным ходом». Подходящий пакет услуг можно выбрать при открытии счета или в интернет-банке СберБизнес сразу после открытия расчётного счёта, сообщили SIA.RU в банке.

Юрист для бизнеса — устная консультация по правовым вопросам бизнеса и личным вопросам, предоставление типовых документов и инструкций по их составлению и передача юристу переговоров от имени клиента (всё вышеперечисленное — до трёх раз в месяц), официальный звонок юриста от имени клиента, письменная консультация по вопросам предпринимательского права и подготовка локальных нормативных актов (один раз в месяц).

Бухгалтерия для ИП — уведомления о приближающихся налоговых событиях, расчёт авансовых платежей и итогового налога по упрощённой системе налогообложения, фиксированных и дополнительных взносов, формирование платёжных поручений в необходимое ведомство, подготовка и отправка декларации онлайн без посещения налоговой.

Электронный документооборот — обмен документами с банком и контрагентами, отправка закрывающих документов из платёжного поручения без ручного ввода данных, получение и отправка документов с кодами маркировки, сдача отчётности в госорганы, бесплатная электронная подпись.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка:

«В первом квартале 1200 бесплатных сервисов уже активированы нашими клиентами. Самыми популярными стали сервис «Бухгалтерия для ИП» и сервис «Электронный документооборот», который был подключен более 600 раз».

Предложением по нефинансовым сервисам могут воспользоваться как новые клиенты, открывшие расчетный счет в банке, так и действующие клиенты.