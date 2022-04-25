В Шелехове проект по перестройке завода на этапе обсуждения оценки воздействия на окружающую среду

Директор по экологии ИркАЗа Алексей Тенигин рассказал об этом депутату Заксобрания региона, депутатам города Шелехова, представителям общественности и руководителям муниципальных предприятий.

Благодаря проекту РУСАЛа по перестройке алюминиевых заводов в Красноярске, Братске, Новокузнецке и Шелехове значительно снизится воздействие на окружающую среду. На Иркутском алюминиевом заводе производство будет переориентировано на технологию обожженного анода – более экологичную и менее энергоемкую, в результате чего улучшится экологическая обстановка в Шелехове и Шелеховском районе.

Алексей Тенигин, директор по экологии Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ:

– Иркутский алюминиевый завод преобразится! В планах – строительство нового производства, рассчитанное до 2028 года. Будут снесены старые корпуса, на смену устаревшим электролизерам, работающим по технологии «Содерберга», придет более современная и экологичная технология предварительно обожженного анода.

Константин Шадрин, председатель думы города Шелехова:

– Модернизация ИркАЗа сможет улучшить экологические показатели нашего города и района – это очень важно. Строительство новых мощностей сократят выбросы в атмосферу и позволят улучшить условия труда. Иркутский алюминиевый завод станет практически экологически чистым предприятием.

Еще в начале 2000-х на Иркутском алюминиевом заводе основателем РУСАЛА Олегом Дерипаской была запущена программа планомерного усовершенствования производственных мощностей и экологической модернизации.

Сейчас в Шелехове обсуждается оценка воздействия проекта на окружающую среду. Ожидаемый результат – обновление мощностей ИркАЗа по современным технологиям, на которых выбросы фторидов будут снижены на 85%, бензапирена – до 0.