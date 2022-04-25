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Бурятия заняла первое место в России по среднегодовой доходности инвестиций в недвижимость

Согласно рейтингу РИА Новости, за последние три года самый высокий доход получили жители Республики Бурятия и Магаданской области. Здесь недвижимость, с учетом сдачи в аренду могла принести порядка 18% в год.

Иркутская область заняла 14 место в рейтинге с доходностью в 14,2% годовых. Красноярск и Новосибирск заняли 38 и 69 место с доходностью в 9,9% и 5,6%.

В среднем по стране доход от вложений в недвижимость превысил ежегодную инфляцию на 11%.

Петербург занял седьмое место в рейтинге (16,4%), Москва – девятое (14,8%).

Эксперты отмечают, что в последние годы на фоне бурного роста ипотеки цены на недвижимость росли практически повсеместно достаточно быстро. Более половины регионов в 2019-2021 годы показали доходность свыше 9% годовых. Правда, у этой медали есть и обратная сторона: тем, у кого нет своего жилья, стало труднее его купить из-за дороговизны, так как доходы растут медленнее цен на квартиры. То есть доступность жилья при этом снижается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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