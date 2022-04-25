40% россиян предпочли бы длинные майские праздники новогодним гуляниям

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, хотели бы жители России, чтобы майские праздники официально длились 10 дней, и сколько из них возьмут отпуск на дни между праздничными выходными.

По данным опроса, 72% опрошенных жителей России не планируют брать отпуск между майскими праздниками. Отдыхать между праздниками будут 14% респондентов, и еще столько же еще не определились с планами на рабочие дни.

Больше половины участников исследования (68%) хотели бы, чтобы майские праздники продолжались с 1 по 10 мая. Треть опрошенных (32%) проголосовала против.

При этом большинство респондентов (60%) не готовы отказаться от длинных новогодних каникул в пользу продления майских праздников. Согласны на это только 40% участников опроса.