Координационный научный совет при губернаторе Иркутской области рассмотрел предложения ученых

На заседании обсудили вопросы развития энергетики и предложения по решению экологических и социально-экономических задач, рассказали SIA.RU в правительстве области.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

На совещании глава региона Игорь Кобзев рассказал представителям научного сообщества о проведенных встречах с руководством ПАО «Газпром», в которых обсуждалась тема газификации области.

– Мы еще на один шаг сблизили наши позиции. Идет продуктивный диалог. Наша задача – создавать комфортные условия для жителей Иркутской области. Поэтому сейчас мы изучаем ценовую политику, рассматриваем возможности газификации ряда территорий региона, – сказал Игорь Кобзев.

Валерий Стенников, директор Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, на заседании представил доклад, посвященный энергетике региона.

Он отметил, что энергетика Иркутской области развивается в нескольких направлениях – уголь, газ, электро- и теплоснабжение. Все они требуют увязки между собой. Назрела необходимость в комплексе рассмотреть вопросы использования как существующих на сегодняшний день энергетических ресурсов, так и перспективных. Это предполагается сделать в рамках энергетической стратегии региона. Ее разработка станет стимулом для развития экономики Приангарья в целом.

Губернатор поручил Правительству Иркутской области организовать необходимую для формирования такого документа работу совместно с научным сообществом.

Программный документ предполагается сверстать в течение двух лет. В него будет заложено перспективное видение вопроса не только на период до 2036 года, до которого рассчитана Стратегия социально-экономического развития Иркутской области, но и далее – вплоть до 2050-го. При этом по каждому направлению развития энергетики планируется разработать дорожную карту. Реализация документа начнется параллельно с разработкой.

Директор Иркутского филиала Сибирского отделения Российской академии наук Игорь Бычков на заседании также представил предложения ученых в сферах экологии, экономики, здоровьесбережения, импортозамещения и других.

По каждому из направлений губернатор определил ответственных в Правительстве Иркутской области и предложил руководству Иркутского филиала СО РАН проработать внесенные предложения совместно с представителями кабмина региона.