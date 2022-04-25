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Иркутская школа №64 победила в проекте «Мультилаб» компании En+ Group

Она получит суперсовременный учебный класс для занятий робототехникой, электроникой, 3D-моделированием, видеопроизводством, программированием, ИКТ-технологиями и soft skills. Сегодня En+ Group вподвела итоги первого проведенного компанией межрегионального конкурса по созданию мультимедийных классов для школьников «Мультилаб». Всего на проект по созданию «Мультилабов» в 2022 году компания направит более 40 млн рублей. 

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

«Всего на конкурс было подано 33 заявки из Иркутска, Красноярска и Дивногорска. По заключению экспертов победителями стали средняя общеобразовательная школа №64 г. Иркутска, Красноярский краевой Дворец пионеров и гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина г. Дивногорска. Авторы инициатив представили наиболее креативные и содержательные заявки, детально проработали календарный план обучения по направлениям экология, программирование, ментальная арифметика. Для детей работа в наших «Мультилабах» станет важным шагом в изучении естественных и точных наук, и в дальнейшем ребята смогут влиться в число студентов наших совместных с вузами специализированных программ.  Образование в регионах – это то, на что сегодня стоит обращать первоочередное внимание любому думающему на перспективу работодателю».

Мэр г. Иркутска Руслан Болотов: 

– Мы приветствуем инициативы бизнес-структур по повышению уровня образования в школах. Во многом благодаря их участию в жизни города Иркутск всегда был и остается кузницей кадров для Сибири, Дальнего Востока.  «Мультилаб» – важный проект для Иркутска, поскольку позволяет со школьной скамьи воспитывать будущих инженеров, знакомить ребят с новыми перспективными направлениями. 

 Открытие «Мультилабов» запланировано на начало учебного года. Уже сейчас с каждым учреждением началась работа по адаптации дизайн-проектов к помещению, подготовка технической документации. В течение летнего периода запланированы ремонтные работы, установка и монтаж оборудования и обучение по работе на мультимедийном оборудовании для педагогов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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