Реализацию пяти инфраструктурных проектов обсудил губернатор Приангарья Игорь Кобзев с Иреком Файзуллиным

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России прошло совещание по вопросу развития Иркутской области под председательством главы ведомства Ирека Файзуллина. Участие в совещании приняли губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, а также министр строительства региона Павел Писарев и министр жилищной политики и энергетики Анатолий Никитин, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Особое внимание в ходе встречи уделили реализации проектов по инфраструктурным бюджетным кредитам (ИБК), переселению граждан из аварийного жилья, а также рассмотрели возможности использования мер поддержки строительной отрасли при реализации проектов в регионе.

По инфраструктурному бюджетному кредиту Иркутская область планирует реализовать пять проектов, среди которых проектирование тепловой магистрали, реконструкция канализационных очистных сооружений, реконструкция напорных трубопроводов, строительство котельной и комплексных очистных сооружений, а также мероприятия по техприсоединению.

– Сейчас важно очень быстро реагировать на те изменения, которые происходят в нормативно-правовом поле, регламентирующем строительную отрасль в связи с текущей экономической ситуацией и пользоваться новыми возможностями – перераспределять средства между проектами, компенсировать стоимость удорожания контрактов в связи с ростом цен на стройресурсы. Сегодня для стабилизации ситуации проводится оперативная работа по совершенствованию механизма определения удорожания контрактов в 2022 году, что позволит продолжить строить все необходимые для нашей страны объекты, в том числе и в Иркутской области. В своей работе регион уже начал использовать новые возможности, которые позволяют адаптироваться к текущей экономической ситуации, расставлять приоритеты и рассмотреть перспективы ранее одобренных проектов, – сказал Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе встречи.

Глава региона Игорь Кобзев доложил о ситуации по строительству объектов на территории, которая была затоплена в ходе наводнений 2019 года.

– В рамках реализации программы восстановления инфраструктуры после наводнения 2019 года многие проекты уже выходят на финишную прямую и уже можно сказать, что все задачи, которые были поставлены в программе, мы выполним, – отметил Игорь Кобзев.

Ликвидация последствий наводнения, произошедших на территории Иркутской области летом 2019 года в Тулуне находится на особом контроле Минстроя России. На данный момент построено социальное жилье, проводится строительство и реконструкция социальных объектов. Для обеспечения жильем семей, чьи дома были расположены за пределами пострадавшей от наводнения территории и разрушены в результате подъема грунтовых вод, начато строительство четырех многоквартирных домов.

Одной из обсуждаемых тем встречи стала реализация федерального проекта по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Всего за время действия программы в Иркутской области переселены около 20 тысяч человек и ликвидировано 370 тысяч квадратных метров аварийного жилья. По данным на 11 апреля текущего года, за 2022 год уже переселено 2 тысячи человек из 182 тысяч квадратных метров.

В регионе существует потенциал для реализации механизма комплексного развития территорий (КРТ). На сегодняшний день определены 14 территорий общей площадью более 260 гектар с градостроительным потенциалом более одного миллиона квадратных метров. Совместно с Минстроем России ведется работа по принятию решений по всем территориям, определенным к реализации через механизм КРТ, а также подбор новых территорий для расселения аварийного и ветхого фонда через механизмы КРТ. Глава Минстроя России также обозначил необходимость тесного взаимодействия органов власти региона с банками по вопросам проектного финансирования и получения обратной связи для выработки совместных и эффективных решений.