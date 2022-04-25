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Ставку по льготной ипотеке снизят до 9%. Что это значит?

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых и продлить действие программы до конца года. Об этом глава государства сообщил на совещании по экономическим вопросам.

– Банк России уже приступил к постепенному снижению ключевой ставки, к удешевлению кредитов в экономике. Здесь возможны и другие шаги, исходя из реалий ситуации в этой сфере, но это прерогатива Центрального банка, – заявил Путин.

Он отметил, что, несмотря на непростую ситуацию в экономике, правительство сохранило программы льготного ипотечного кредитования, включая семейную ипотеку, и увеличило объемы федеральных средств на эти цели.

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– Чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать «стройку» в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% — мы ее не так давно установили — до 9% годовых. Да, действительно, недавно установили 12%, но ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение. Необходимо также продлить действие этой льготной ипотечной программы до конца текущего года, – подчеркнул Путин.

Решение властей сделают более доступной ипотеку, а также позволит банкам снизить ставку даже ниже 9%.

– Мы сможем снизить ставку по этой программе до 9% и даже ниже. Максимальная сумма остаётся без изменений: до 12 млн рублей. Ждём официального решения, – комментирует заявление властей Альфа-Банк в своем Telegram-канале.  

Напомним, что в  конце марта власти повысили ставку льготной ипотеки с 7% до 12% годовых, одновременно повысив лимит для регионов с 3 до 6 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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