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Энергетики провели субботник на иркутском ипподроме

Семь грузовиков строительного, бытового мусора и использованной древесины. Несколько сотен килограммов металла, стекла и пластика, отправленных на переработку. А также экологичные отходы, прошлогоднюю траву, листву и сухие ветки, которые вывезли для биоразложения в естественную среду. Таковы итоги субботника на иркутском ипподроме, который организовала компания En+ Group. В мероприятии приняли участие 130 корпоративных волонтеров – сотрудников энергетических предприятий холдинга, компании «Гранд Байкал», а также хоккеистов клуба «Байкал Энергия». Многие пришли на субботник с детьми.

Начинания экоактивистов поддержал мэр Иркутска Руслан Болотов. Глава города оценил масштаб уборки и лично принял участие в наведении порядка на территории ипподрома.

Мэр г. Иркутска, Руслан Болотов:

– Сегодня у конноспортивного комплекса с очень богатой и славной историей начинается вторая жизнь. Субботник энергетиков лишь первый шаг на пути к его возрождению. Ранее En+ Group фактически спасла ипподром от закрытия. Велика вероятность, что ипподром в скором времени вернет себе прежний статус и известность не только в Иркутске, но и далеко за его пределами.

Иркутский ипподром удалось сохранить благодаря Олегу Дерипаске. Для этого во взаимодействии с законодательной и испольной властью региона учреждение удалось наделить статусом объекта культурного наследия, погасить задолженность, сохранить имущество, вывести из процедуры банкротства. С самого начала построения бизнеса предприниматель, основавший En+ Group, закладывал в стратегию компании развитие социальной инфраструктуры в больших и малых городах Сибири, строительство новых и развитие существующих спортивных объектов.

В настоящее время услугами ипподрома пользуются свыше 500 человек. На территории функционирует 8 клубов, проводятся спортивные состязания, сеансы по иппотерапии.

Полузащитник иркутской команды по хоккею с мячом «Байкал-Энергии» Богдан Павенский отметил:

– Я совсем недавно присоединился к команде, но уже смог принять участие в нескольких социальных проектах и тем самым принести пользу людям. У меня сегодня день рождения, но мне нравится, что я так встречаю свои 28 лет. Главное – в хорошей компании и занят благим делом.

Ежегодно в различных волонтерских акциях участвуют свыше тысячи сотрудников предприятий Группы. В прошлом году волонтеры собрали более 11 тонн мусора в шести городах страны. В рамках проекта «Под зеленым крылом» активисты высадили саженцы в Красноярске и Иркутске, волонтеры проекта «360» расчистили более 200 метров Большой Байкальской тропы. Для развития общественных инициатив компания En+ Group учредило собственный грантовый конкурс экологических проектов. Общий размер фонда составляет 10 миллионов рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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